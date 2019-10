Crollo demografico in Sicilia | in 70 anni “spariti” gli abitanti di 3 città

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il quadro emerge dal rapporto "La demografia delle aree interne della". Il calo di residenti riguarda cinque aree interne della: Sicani, Madonie, Nebrodi, Calatino e Simeto-Etna. Dal 1951 a oggi in queste zone, per un totale di 65 comuni, la popolazione si è ridotta di 147.479 unità e la diminuzione è stata costante nel tempo.

