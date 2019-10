Verona | botte e fratture ad agenti | ma i nigeriani tornano liberi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 1 ottobre 2019) Federico Garau Senza biglietto, gli stranieri pretendevano di viaggiare comunque sul treno: all'arrivo deglila violenza. Due poliziotti restano feriti in modo serio, ma dopo il giudizio direttissimo arriva la beffa della sospensione della pena. Ancora in corso le ricerche del terzo aggressore, fuggito durante la colluttazione Brutale aggressione da parte di 3senza biglietto ai danni di alcunidella Polfer costretti ad intervenire nella stazione diPorta Nuova durante la serata di ieri. Sono all'incirca le 20, quando un capotreno richiede l'intervento delle forze dell'ordine al binario 11, dal quale stava per partire un convoglio regionale diretto a Rovigo. A bordo del treno, 3 africani pretendevano di usufruire della corsa pur essendo sprovvisti di titolo di viaggio e pur avendo l'operatore richiesto loro più volte di scendere a ...