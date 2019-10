Trine 4 si mostra nel Trailer di lancio

Trine 4 : The Nightmare Prince si mostra in uno story trailer : L'importante casa editrice indie Modus Games ha oggi rilasciato un trailer incentrato sulla storia, che mostrerà nel dettaglio cosa c'è in gioco nel mondo di Trine 4: The Nightmare Prince, la serie di rompicapi a piattaforme che fa un glorioso ritorno su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC l'8 ottobre.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Modus Games assieme al trailer:Leggi altro...

