Operazione di ripristino decoro e agibilità marciapiede in viale de Pisis

Fonte : romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2019) Roma – Continuano gli interventi coordinati con AMA per quanto riguarda la pulizia delle strade del nostro Municipio. Questa mattina è stata effettuata un’inFilippo de, nel quartiere Tor Sapienza, per ripristinare ile rendere agibile il, effettuando quindi un diserbo, oltre ad una pulizia, del tratto di strada. Sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare ed è per questo che abbiamo bisogno, come sempre, anche della vostra collaborazione. Vi invito, quindi, a segnalare le criticità presenti nel Municipio mandando email (con foto in allegato) al mio indirizzo istituzionale: dario.pulcini@comune.roma.it In questo modo ci aiutate a coordinare gli interventi e i solleciti che facciamo ad AMA e a fare un cronoprogramma dei lavori da effettuare nel territorio. Solo con un dialogo continuo fra cittadini e istituzioni possiamo cambiare il volto ...

