Isabelle Adjani come la Rowlands | tra Diderot | palcoscenico e microcamere

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 1 ottobre 2019) Ricordate la bella e intensa Genae l’indimenticato John Cassavetes, impegnati in “Opening Night” (in Italia, “La sera della prima”), il film del 1977 dedicato alle tensioni e all’impegno di un gruppo di attori alla vigilia del debutto? Per girare quella pellicola, oggi cult, Cassavetes (che ne era regista e interprete) portò i suoi attori in un teatro in Pasadena dove confezionò, alla presenza di un pubblico inconsapevole, un’insolita pièce, “The Second Woman”, punto di partenza del film. Al centro, la sua personale meditazione su quello chechiamava “Il paradosso dell’attore”, ovvero il conflitto fra realtà e menzogna, tra la vita e il teatro. O forse la vita è essa stessa teatro?Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti dele del ...

OrubiArs : RT @Roma: Isabelle Adjani, l'icona del cinema francese, è ospite a @Romaeuropa Festival 2019 nel nuovo lavoro REf19 ~ Isabelle Adjani ~ Joh… - Giuly44Giuly : RT @rep_roma: Giulio Cesare al Globe Theatre, Isabelle Adjani all'Argentina, Vanessa Wagner & Murcof all'Auditorium ed il Festival Nazional… - JTurandot : RT @rep_roma: Giulio Cesare al Globe Theatre, Isabelle Adjani all'Argentina, Vanessa Wagner & Murcof all'Auditorium ed il Festival Nazional… -