Fiorentina | il retroscena di Barone su Commisso poi indicazioni di mercato

Fiorentina - presentato Caceres : le parole del difensore in conferenza stampa - il retroscena svelato da Pradè : Martin Caceres si è presentato ai tifosi della Fiorentina. Il difensore uruguayano, che ha già fatto il suo debutto con i viola contro la sua ex squadra (la Juventus), è stato introdotto dalle parole di Pradè: “A Roma mi ha detto di no, alla Sampdoria mi ha detto di no, alla Fiorentina la prima volta mi ha detto di no, a Udine non ebbi il coraggio di chiamarlo perché guadagnava troppi soldi, stavolta Caceres mi ha detto di sì. Gli ho ...

Fiorentina - Joe Barone e quel retroscena su Ribery : “vi racconto cosa ha fatto dopo la sconfitta con il Genoa” : Il braccio destro di Commisso ha raccontato un curioso retroscena relativo a Franck Ribery, utile per capire la sua mentalità La sfida con la Juventus si avvicina, un match delicato che la Fiorentina sta preparando con il coltello tra i denti. La sfida del Franchi aprirà sabato alle 15 la terza giornata del campionato di Serie A, mettendo di fronte Franck Ribery e Cristiano Ronaldo. AFP/LaPresse Un confronto davvero emozionante, che Joe ...

Fiorentina - Commisso : “Sono deluso - ecco perché. Vi dico chi stavamo per prendere” - retroscena su Castrovilli : E’ tra i personaggi più nominati, da un po’ di mesi a questa parte, in Serie A. Rocco Commisso è ‘nuovo’ nell’ambiente calcio italiano. Lui che in Italia ci è nato, ha fatto le fortune in America e poi di nuovo in Italia ha deciso di investire. La Fiorentina nel suo destino, per cui ha grandi progetti. ecco uno spaccato dell’intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport. “Cosa ho imparato ...

Fiorentina - clamoroso retroscena sulla cessione : patto di… ‘Chiesa’ tra i Della Valle e Commisso : Un clamoroso retroscena in merito alla cessione Della Fiorentina è emerso quest’oggi dalle pagine del Corriere Della Sera. Secondo il noto quotidiano, infatti, i Della Valle ex proprietari ed il nuovo patron Rocco Commisso avrebbero stretto una sorta di patto mettendo in mezzo Federico Chiesa. “Commisso – si legge – non se l’è sentita di presentarsi cedendo il suo miglior giocatore. Sarebbe stato difficile ...

Roma - Veretout scatenato : il calciatore già in clima derby - l’ex Fiorentina svela anche un retroscena : Sta nascendo una bella Roma, una squadra giovane e talentuosa ed in grado di essere protagonista nella prossima stagione. Un colpo di calciomercato è stato l’arrivo di Veretout, il calciatore ex Fiorentina si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport”. Fonseca è a caccia di un regista. Se la sente di assumersi questa responsabilità? «In questi primi allenamenti sto giocando basso, mi piace. Ma posso ...