Facebook | spunta audio Zuckerberg | attacco frontale alla candidata democratica Warren

Fonte : repubblica

(Di martedì 1 ottobre 2019) The Verge ha diffuso la trascrizione di 2 ore di registrazionidel cofondatore diche parla ai suoi dipendenti durante varie riunioni. "Combatteremo contro lo spezzatino delle società hi-tech". "Twitter non ha le risorse per fare bene nel campo della sicurezza"

MMagazineItalia : Spuntano nuove testimonianze sull'omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega. Gli inquirenti sono a caccia di un vi… - robertasantoni2 : 14 mesi. Esavalente + meningococco. Ecco che spunta una dermatite atopica su tutto il corpicino. #vaccini - JulesSinfin : Non so se creare un Gruppo su Facebook, tipo 'Quelli che sanno che il Sole non spunta ogni mattina'. ?? -