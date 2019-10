Fonte : agi

(Di martedì 1 ottobre 2019) “Il Pd s'illudeva di normalizzarci, e invece ora mette le multe per i transfughi: siamo noi che li stiamo rieducando, altroché”. In un colloquio con Il Foglio il senatore Mario Micheleaffronta il tema della o delleship dentro al Movimento 5 Stelle. Esembra inviare messaggi che appaiono trasversali. Non solo con valutazioni sui ruoli – distinti – di Luigi Dio di Beppe, ma soprattutto con avvertimenti e insinuazioni all'indirizzo del premier Giuseppe Conte, che suonano così: “Conte coltiva ambizioni dapolitico. Ma tenga a mente le parabole di Renzi e Salvini: oggi leship si bruciano in fretta. Come Giulio Cesare, che per tre volte rifiutò la corona, ma poi cedé alla tentazione e fu accoltellato, proprio in Senato”, cioè “dove, guarda caso,è ora l'animatore più intransigente della dissidenza grillina” chiosa il ...

fisco24_info : 'Di Maio ricopre carica operativa. Il mio leader è Grillo', dice Giarrusso: “Il Pd s'illudeva di normalizzarci, e i… - giustoperf : RT @Agenzia_Italia: 'Di Maio ricopre carica operativa. Il mio leader è Grillo', dice Giarrusso - Agenzia_Italia : 'Di Maio ricopre carica operativa. Il mio leader è Grillo', dice Giarrusso -