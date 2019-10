CorSport | Genk-Napoli | torna Insigne Dubbio in attacco | Milik o Lozano accanto a Mertens?

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 1 ottobre 2019) Rila Champions e rianche Lorenzo. Uno che in Europa riesce spesso a lasciare il segno, come contro il Real Madrid o il Psg. Ilpartirà stamattina alle 9.45 da Capodichino in direzione Liegi. Un paio di ore di volo, poi la squadra procederà in pullman. A fine giornata ci sarà l’incontro con la stampa e la rifinitura alla Luminus Arena, con i suoi 25mila posti che domani saranno tutti esauriti. Il Corriere dello Sport ipotizza la formazione che Carlo Ancelotti schiererà domani contro l’ex squadra di Koulibaly, nella patria di. Un classico 4-4-2, cona sinistra, pronto ad avanzare in fase offensiva. Mario Rui prenderà il posto di Ghoulam. In porta ci sarà Meret, mentre al centro della difesa dovrebbe posizionarsi la coppia Manolas-Koulibaly. A destra, Di Lorenzo. Al centro, Callejon occuperà il suo solito posto a destra, con Allan, Fabian Ruiz e ...

