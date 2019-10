Centroamerica | itinerario sulle tracce di storia e comunità indigene lungo la “Maya Route

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) In poche regioni al mondo come ilvivono ancorache conservano tradizioni, antiche usanze e lingue arcaiche cercando di tramandarle – e farle conoscere a un turista attento e rispettoso – alle generazioni future. E proprio nel 2019, proclamato Anno Internazionale delle linguedall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU), il promotore culturale peruviano Rubén de la Torre Venezuela, ha deciso di scoprirle attraverso l’Maya2019. Un tour realizzato per sviluppare un incontro interculturale con lelocali che parlano ancora in lingua antica. In, infatti, c’è una grande varietà di idiomi, tra i quali il Lenca, Chortí, Tolupán, Misquita, Paya, Garífuna e Maya, tutti a rischio di estinzione. Alla Maya2019, hanno preso parte duecento persone, tra cui volontari delle Nazioni Unite, scrittori, ...