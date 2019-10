Barcellona-Inter | Conte in conferenza | l’infortunio di Lukaku | indicazioni anche su

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 1 ottobre 2019) “La partita della vita e’ domani, poi sicuramente ci prepareremo per quella contro la Juve”. Sono le dichiarazioni difensore dell’, Milan Skriniar, alla vigilia del match di domani sera in casa del. “E’ bello affrontare Messi e Ronaldo, i piu’ forti al mondo, in pochi giorni. Bisogna essere pronti su tutto,se domani Messi non dovesse giocare il Barca ha tanti altri giocatori forti, dobbiamo farci trovare pronti, ma abbiamo lavorato bene e quella di domani sara’ una bella sfida”. “Stiamo facendo dei paragoni con il passato, sappiamo che l’nel 2010 ha fatto qualcosa di difficilmente ripetibile, c’e’ rispetto per l’e per quello che ha fatto Mourinho, rimarra’ indelebile nella storia del calcio”. Sono le dichiarazioni invece di Antoniodurante la ...

