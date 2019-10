Auto fuori strada | tragica carambola nel campo | Daniele Lombardelli muore a 32 anni

Foggia - un morto e quattro feriti in un incidente stradale. La vittima sbalzata fuori dall’Auto : L'impatto tra una Fiat Panda e un'Audi è stato talmente violento che la vittima è stata sbalzata fuori dalla vettura. Insieme all'uomo che ha perso la vita viaggiava un'altra persona che dopo l'incidente si è allontanata rapidamente dalla zona.Continua a leggere

Salerno - la tragedia di San Matteo : Auto fuori strada - un morto e 4 feriti : Un morto e quattro feriti gravi. E questo il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto all'alba in via Ligea, a Salerno. Un'auto con a bordo cinque giovani, che sarebbero tutti originari...

Ostia - vipera salta fuori da vano motore di un’Auto in riparazione : Roma – Attimi di paura per un meccanico di Ostia e il suo capo, quando durante una riparazione ad una macchina si sono imbattuti in una vipera, sbucata all’improvviso dal vano motore dell’Opel Zafira su cui stavano lavorando, lasciata poco prima dal suo proprietario per far riparare un guasto elettrico. Il meccanico ha aperto il cofano per studiare il guasto, quando improvvisamente la vipera, che aveva costruito il suo nido nel ...

Sbalzata fuori dall’Auto dopo lo schianto - Joanna muore a 35 anni davanti al figlio di 8 anni : La 35enne Joanna Keib, di origini polacche ma da tempo residente in Toscana, Sbalzata letteralmente fuori dall'abitacolo della vettura su cui viaggiava col compagno e il figlioletto di 8 anni di ritorno a casa. Per lei inutili i successivi soccorsi medici allertati dal compagno che è rimasto illeso così come il piccolo.\\Una giovane madre di 35 anni morta, a fianco della Open Zafira dove viaggiava insieme alla sua famiglia, il compagno e il ...

Pescara - Autobus finisce fuori strada : 30 feriti : Luca Sablone Il mezzo era pieno di studenti pendolari: il piede della 17enne è rimasto incastrato tra le lamiere Paura alle porte di Pescara, dove un autobus attorno alle 13.15 è finito fuori strada provocando una trentina di feriti. È successo precisamente sulla strada provinciale che da Spoltore porta in località Caprara: a bordo del mezzo della Tua (Società Unica Abruzzese di Trasporto) vi erano circa 50 studenti pendolari. Stando ...

Pescara - Autobus va fuori strada e finisce contro un albero : 30 feriti : Sono una trentina le persone rimaste ferite nell’incidente che ha coinvolto un autobus della Tua, l’azienda unica del trasporto abruzzese, uscito di strada e finito contro un albero. Nove sono state trasportate da ambulanze ed elicotteri negli ospedali di Pescara e Chieti, 15 hanno raggiunto i pronto soccorso autonomamente e altre, con patologie minori, sono state visitate sul posto dal 118. La situazione più critica è quella di una 17enne ...

Auto fuori strada : morto un ragazzo di 22 anni - feriti i due amici : L'incidente poco prima dell'alba tra i comuni di Capua e Vitulazio (Caserta). Il giovane è morto dopo l'arrivo in ospedale

Taranto - l'Auto finisce fuori strada in curva : perdono la vita un 18enne e un 19enne : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato ieri 4 settembre nel primo pomeriggio, precisamente dopo l'ora di pranzo, intorno alle 13:30, a Massafra, nel tarantino, dove un'auto è improvvisamente uscita fuori strada in una curva sulla strada che conduce a Chiatona. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il sinistro ha provocato anche due vittime: si tratta di due giovanissimi di 18 e 19 anni. Le cause di quanto successo sono ancora ...

Scomparsi a Piacenza - riprese le ricerche. I Ris setacciano la casa del 45enne : “Tracce di lei in Auto e attenzione su cenere fuori dal pollaio” : Oggetti abbandonati, rifiuti accatastati, e uno scenario definito dalla psicologa forense Roberta Bruzzone, consulente della difesa, da “soggetti schizofrenici“. Sono gli ultimi dettagli usciti ieri dal sopralluogo fatto dai Ris in casa di Massimo Sebastiani, il 45enne indagato per omicidio e occultamento di cadavere, scomparso da 9 giorni insieme all’amica Elisa Pomarelli di 28 anni. Dettagli che al momento non fanno escludere ...