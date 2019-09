Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2019) Chissà se lache il 28 giugno inha distrutto la famiglia al-Kindi faceva parte delle 6120 autorizzate dal presidente Obama nel 2015 o delle nuove forniture approvate da Trump contro il parere del Congresso nel maggio 2019. Come hanno determinato le recentissime analisi di Amnesty International sui frammenti, era unain Usa, per l’esattezza modello GBU-12 Paveway II da 500 libbre prodotta dall’azienda Raytheon e questo basta e avanza per definire chi è al potere a Washington, così come a Londra e a Parigi, cordi crimini di guerra. Perché, ricordiamolo, le bombe le producono le fabbriche ma le autorizzazioni a esportarle le danno i governi. Pure quello italiano, fino a luglio, con l’azienda produttrice che ha di conseguenza minacciato tagli al personale. L’attacco del 28 giugno ha avuto luogo nel villaggio di Warzan, situato nella zona di Khadir. I ...

Cascavel47 : Yemen, una bomba made in Usa è responsabile dell’ennesima strage di civili - barbaralai84 : RT @paoloigna1: una guerra atroce e dimenticata che ora riemerge con queste immagini perché parte di una guerra più ampia che coinvolge il… -