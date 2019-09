SpaceX svela il prototipo di Starship | l’astronave che porterà l’uomo su Marte

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2019)ta la versione aggiornata di, l’astronave progettata da, l’azienda di Elon Musk, destinata a portare sufino a 100 persone: è stata realizzata in acciaio inossidabile, con alette laterali, e svetta sulla cima di un razzo alto 118 metri e largo 9 metri. I prototipi in scala della navetta e del razzo riutilizzabile destinato a lanciarla, il Super Heavy, sono stati mostrati a circa 200 persone (ospiti, impiegati e giornalisti) nel South Texas Launch Site. L’astronave dovrebbe essere pronta per un volo di prova sunel 2022, e per un volo con equipaggio sul Pianeta Rosso nel 2024. La stessa astronave dovrebbe trasportare intorno alla Luna nel 2023 il miliardario giapponese Yusaku Maezawa che aveva acquistato il primo biglietto per un volo spaziale turistico dipotrà trasportare fino a 100 tonnellate di carico utile su Luna e ...

