Previsioni Meteo dal 2 al 9 Ottobre : due vortici - maltempo - freddo e neve in Montagna [DETTAGLI e MAPPE] : La fase di maltempo annunciata diversi giorni fa dalle pagine di MeteoWeb (era il 24 settembre quando ne abbiamo parlato la prima volta) si concretizzerà verso metà settimana. Le indicazioni telecoconnettive, cui facciamo solitamente riferimento per tracciare le linee guida nel lungo termine (in maniera decisamente più performante che non il calcolo deterministico puntuale, variabile giorno per giorno ) ci avevano messo in guardia in qualche ...

Montagna - ritrovata sul greto del fiume la donna scomparsa a Pordenone : è grave : Era scomparsa venerdì scorso dopo aver detto al compagno che andava a fare una passeggiata nella zona di Erto e Casso, in provincia di Pordenone. Uscita di casa alle 12, M.B. 30enne di Belluno, aveva scambiato un ultimo messaggio via whatsapp proprio con lui alle 16 ma poi non era più rientrata a casa. Scattate le ricerche ieri sera, proseguite per buona parte della notte, la stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico, la squadra ...

Aosta. Le performance del Gamba tra Montagna e contemporaneo : L’ultimo fine settimana di settembre al Castello Gamba di Châtillon, sede del Museo regionale di arte moderna e contemporanea, celebra

Higuain : 'Tanti dicevano che avrei lasciato la Juve - ora sto scalando la Montagna' : Tra i campioni che militano nella Juventus c’è anche Gonzalo Higuain che, in estate, veniva considerato uomo mercato, ma che, alla fine, è riuscito a rimanere tra i bianconeri, secondo il suo desiderio. L’argentino ha parlato del suo presente, del futuro, dell’addio alla Nazionale e di alcuni uomini di calcio nell'intervista rilasciata a Fox Sport Argentina. Il giocatore, innanzitutto, pensa che, nel momento in cui darà l’addio al calcio ...

Cosa c’è dietro Scientology : tra misticismo - fantascienza - vip e una Montagna di soldi : La Chiesa di Scientology: quando se ne parla, vengono subito in mente Tom Cruise e John Travolta, due dei fedeli più famosi. Molti aspetti legati a questo culto religioso, tuttavia, restano ancora poco noti. Nata nel 1954 dalla mente di L. Ron Hubbard, uno scrittore di fantascienza, Scientology è cresciuta in tutto il mondo nonostante le critiche dei fuoriusciti e le accuse di abusi. In Italia, tra simpatizzanti e fedeli, può contare su una ...

Montagna : Verona Emergenza recupera escursionista in difficoltà sul Baldo : Verona, 24 set. (AdnKronos) - Alle 16.40 circa l'elicottero di Verona Emergenza è decollato in direzione del Monte Baldo dove, lungo il sentiero numero 651, un escursionista tedesco, 52 anni, stanco e impaurito, non era più in grado di proseguire o ritornare sui propri passi. Partito infatti dalla s

Incidenti in Montagna : ritrovato il corpo del cercatore di funghi disperso nel Torinese : I tecnici del Soccorso alpino piemontese hanno ritrovato il corpo senza vita di un cercatore di funghi del Torinese, disperso nei boschi di Cumiana. A denunciare il mancato rientro erano stati nel pomeriggio di ieri i familiari che non avevano più notizie dell’uomo da venerdì sera. I carabinieri hanno individuato l’automobile parcheggiata e da lì sono scattate le operazioni di ricerca, alle quali hanno partecipato vigili del fuoco, ...

Incidenti in Montagna : morto escursionista colto da malore sul Lavaredo : Un escursionista è stato colto da malore mentre percorreva il sentiero numero 101 che dal Rifugio Auronzo porta al Lavaredo ed è deceduto. Lo rende noto il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. All’uomo, A.L., 59 anni, di Bagno a Ripoli (FI), sono state subito praticate le manovre di rianimazione dai presenti e dal personale del Rifugio, ai quali sono poi subentrati medico e infermiere dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, ...

Sarno - la Montagna incendiata da sei ragazzini per “scherzo”. Il sindaco chiede “pene esemplari e severissime” : Sono quasi tutti minorenni (cinque su sei) gli autori di una “bravata” che venerdì sera ha provocato un incendio sulla collina del Saretto, a Sarno in provincia di Salerno, andata in gran parte distrutta. Le fiamme, che si erano avvicinate pericolosamente alle case, avevano portato il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora a ordinare l’evacuazione di circa 200 abitanti, nonché la chiusura delle scuole. Gli elementi raccolti durante ...

Pakistan - bus contro Montagna : 26 morti : 11.43 Almeno 26 persone sono morte in un tragico incidente in montagna,in Pakistan. Tra loro anche sei bambini. Le vittime erano a bordo di un autobus, insieme ad altre 10 persone rimaste ferite, che è finito contro una montagna. Secondo quanto riferito dai media locali, il pullman, partito da Skardu la notte scorsa e diretto a Rawalpindi, è finito fuori strada per un guasto ai freni.

Strage in Pakistan : autista sbaglia la curva - il bus si schianta contro la Montagna : almeno 26 morti : Tremendo schianto questa mattina al confine con la Cina: per cause in corso di accertamento l'autista del bus è andato dritto a una curva, schiantandosi contro le rocce. A bordo c'erano anche famiglie con bambini e alcuni di loro sono deceduti. In corso le operazioni di identificazione delle vittime.Continua a leggere

Trasporto pubblico lombardo : 5 milioni per il servizio in aree Montagna e in quelle meno densamente popolate : Uno stanziamento di 5 milioni a favore dei servizi di Trasporto pubblico locale nelle aree di montagna e in quelle

Dal 14 al 20 ottobre Milano Montagna Week : Nasce quest’anno Milano Montagna Week, la settimana dedicata alla cultura di Montagna e all’outdoor promossa dal Comune di Milano e