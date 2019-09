Latitante da 17 anni | scovato in grotta grazie ai droni

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 30 settembre 2019) Sembra la trama di un film, invece è tutto vero. La polizia cinese ha arrestato unin fuga da 17, dopo aver usato iper scovare il suo nascondiglio ricavato in una. Il 63enne, Song Jiang, era stato condannato alla reclusione per traffico di esseri umani - donne e bambini - ma era fuggito da un campo di detenzione nel 2002. Viveva in una minuscola, tagliato fuori dada ogni interazione con il resto del mondo. La polizia di Yongshan ha ricevuto una soffiata sul suo covo a inizio settembre, ha spiegato sul suo profilo su WeChat.Gli indizi hanno portato gli agenti sulle montagne dietro la sua città natale nella provincia dello Yunnan, nel sudovest della Cina. Dopo che le prime ricerche non avevano portato a nulla, le autorità hanno pensato di ricorrere ai. E alla fine gli aerei senza pilota hanno individuato una tegola d'acciaio di colore ...

ilfogliettone : Latitante da 17 anni, scovato in una grotta grazie ai droni - - socialmiliac : Latitante da 17 anni scovato in una grotta grazie ai droni in #Cina - gisantucci : RT @guidoolimpio: Storie cinesi che somigliano a quelle americane. Da BBC Era evaso da un campo di detenzione nel 2002 e da allora è rimast… -