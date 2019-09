“Francesca Pascale non si è vista” Mistero in casa di Silvio Berlusconi | non c’era al

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 30 settembre 2019)ha compiuto 83 anni. Ma la notizia, non è di certo questa. Vogliamo parlare del suo compleanno, celebrato in famiglia, ovviamente ad Arcore, ma dove si è fatta notare, almeno secondo quanto riferito da Il Messaggero in un malizioso retroscena, una pesantissima assenza: quella di Francesca, la fidanzata del Cavaliere che ha festeggiato la ricorrenza consabato sera, a Villa Gernetto. Insomma nessuna rottura tra i due, la coppia è solida, non c’è crisi. E allora, che è successo? L’assenza viene spiegata dal quotidiano capitolino riferendo di alcune presunte frizioni tra lae la famiglia. Ma non solo. Sul Messaggero si legge anche che alcuni amici intimi del Cavaliere non avrebbero gradito alcune sue ingerenze politiche in Forza Italia. Insomma, forse per questa ragioni, Francescaha preferito evitare di alimentare le ...

