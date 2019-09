Cile | forte terremoto nella città di Consitucion

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 29 settembre 2019) Marco Della Corte Scossa didi intensità pari a 6.6, l'epicentro è stato individuato a 66 km dalladi Constitucion: al momento non è stato diramato un allarme tsunami Una fortissima scossa diavvertita in mare ha sconvolto ilalle 12:57 locali (17:57 italiane) del 29 settemnbre 2019. L'intensita, rilevata dallo US Geological Survey, è stata pari a 6.6. In verità, una prima magnitudo è stata fissata in 7.2. L'epicentro della scossa sismica è stata individuata a quasi 66 km dallacostiera di Constitucion, ad una profondità di 16,5 km. Al momento non risulta essere stata diramata alcuna allerta tsunami. La scossa diè stata avvertita anchedi Punta Carranza (). A rendere noto la drammatica situazione (si tratta dle resto di una scossa molto violenta) è stata l'Agenzia geologica degli Stati Uniti. La scossa è stata ...

