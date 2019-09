Adele e Beyoncé feat Coldplay in un inedito degli OneRepublic | l’annuncio bomba di Ryan

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 29 settembre 2019) Una partnership di. Chris Martin dei Codplay potrebbe arrivare presto sul mercato grazie agli: a confermarlo è il produttore discografico, cantautore e voce della band, che ne ha parlato sabato 28 settembre. Dietro le quinte dell'annuale Global Citizen Festival, Tedder ha rilasciato un'intervista in cui afferma che sta lavorando ad un nuovo album e nuovi singoli. Ma ha anche confermato l'indiscrezione sui grandi nomi con cui sta collaborando. Pur non rivelando ulteriori dettagli, Tedder risponde alla domanda su eventuali nuovi brani in uscita confermando che ha in serbo una collaborazione con nomi del calibro die con la collaborazione di Chris Martin dei. Un mix di star, visto chee Colplay hanno duettato in Hymn For The Weekend per A Head Full of Dreams del 2015, ma nessuno di loro ...

