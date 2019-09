Sanità | più sicurezza nei pronto soccorso | a Palermo telecamere a Villa Sofia e Cervello

In coma da un mese in Gb - la Sanità inglese non vuole più curarla. L'appello per riportare Vera in Italia : È una giornata di fine luglio quando Vera, quarantenne siciliana emigrata a Birmingham, Inghilterra, viene colta da malore e cade a terra. Poi la corsa in ospedale e il coma, condizioni gravi di cui non si è registrato miglioramento fino ad ora e per cui il sistema sanitario inglese non vuole più garantire cure alla paziente.Così, dopo un mese dal ricovero, i compaesani di Vera Rigano, originaria di Forza ...