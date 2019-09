Gli USA non dovrebbero concedere altre sospensioni a Huawei | intanto HONOR View20 riceve

Impeachment Trump - rotola la prima testa : lascia Kurt Volker - inviato deGli USA in Ucraina. Aveva messo in contatto Giuliani con Zelensky : Nell’Ucrainagate cade la prima testa. Kurt Volker, l’inviato speciale Usa in Ucraina, si è dimesso un giorno dopo la diffusione della denuncia dello 007-talpa sulla telefonata in cui il presidente americano Donald Trump chiese a quello ucraino Volodymyr Zelenskyj di indagare Joe Biden e suo figlio Hunter e sul tentativo di insabbiarla. Volker, citato nella denuncia, mise in contatto l’avvocato personale del capo della Casa Bianca, Rudy ...

Dazi : -90% di export neGli USA - il popolo del parmigiano in piazza : Sono migliaia gli allevatori, casari, stagionatori, gastronomi e consumatori del popolo del parmigiano scesi in piazza con mucche, caldaia e zangole al seguito al Villaggio contadino della Coldiretti nel centro di Bologna per difendere il prodotto italiano più conosciuto nel mondo minacciato dalla guerra dei Dazi con gli Usa, che potrebbero essere autorizzati il prossimo 30 settembre dal Wto ad applicare tariffe per un importo compreso tra 5 e ...

Palermo - spaccio di droga di intere famiGlie : bimbi usati per il trasporto e mamme “ragioniere” : Maxi operazione antidroga nella zona di Borgo Vecchio a Palermo: la Polizia ha arrestato 18 persone, mentre per altre 5 è stato disposto obbligo di dimora, scoprendo famiglie dedite allo spaccio di stupefacenti, in cui le donne erano le contabili e i minori venivano utilizzati come pusher "senza alcuno scrupolo".Continua a leggere

Si rompe il cellulare lo ripara ma appena lo usa Gli rimane attaccato all’orecchio : Un ragazzo australiano che di lavoro fa il camionista nel Northern Territory, Gye Gardner ha vissuto momenti di grande spavento. Gli si era rotto il cellulare e ha pensato di riparalo con una potentissima colla. Ma appena l’ha usata è stato chiamato dal suo capo e, per la fretta di rispondere, ha usato il cellulare non pensando alla colla poco prima applicata e così il cellulare gli è rimasto attaccato all’orecchio. Il ragazzo ha così ...

Mondiali Atletica 2019 – Conclusa la prima giornata di gare - tutti i risultati deGli azzurri : Brillano Tortu e Jacobs nelle batterie dei 100, Crippa eliminato nei 5000 metri così come Alessia Trost nel salto in alto femminile Il lampo di Marcell Jacobs nelle batterie dei 100 metri (10.07, quinto tempo assoluto del turno), unito alla promozione del compagno di specialità Filippo Tortu (10.20, vento -0.3), è la nota migliore per la squadra azzurra nella prima giornata di gare dei Campionati del Mondo di Doha ...

Gruppo FCA - Chiusa l'indagine della Sec sui dati di vendita neGli Usa : Il Gruppo FCA e la sua filiale americana hanno raggiunto un accordo con la Sec (l'organo statunitense di controllo dei mercati finanziari) per chiudere l'indagine sulla rendicontazione dei dati di vendita mensili. Il Gruppo automobilistico ha accettato di pagare 40 milioni di dollari per porre fine a una vicenda che risale ormai a tre anni fa. La denuncia dei concessionari. La Sec ha avviato l'inchiesta dopo una denuncia di due ...

Sigarette elettroniche - Cdc : “NeGli USA - 805 casi di malattie dei polmoni e 12 morti” : Negli USA, i casi di malattie dei polmoni causate dall’uso delle Sigarette elettroniche sono saliti a 805, confermati e probabili, in 46 Stati. I decessi confermati sono 12. E’ l’ultimo aggiornamento dei Cdc, i Centers for Disease Control statunitensi, pubblicato sul proprio sito. Secondo il report, il 72% dei casi riguarda maschi e nel 67% si tratta di giovani tra i 18 e i 34 anni. Il 16% di chi ha avuto i sintomi di queste ...

Temptation Island Vip - Andrea Ippoliti si pente : "Chiedo scusa ai miei fiGli" : Nel docureality di Canale5 Temptation Island Vip, il percorso di Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti è stato breve ma intenso. La showgirl ha infatti deciso di porre fine alla loro avventura prima del tempo, perché disgustata dal comportamento del suo compagno con la giovanissima tentatrice Zoe, d

Fumo : neGli USA un giovane su 5 usa le e-cig - il 25% pensa siano innocue : negli Stati Uniti circa un giovane su 5 tra i 18 e i 22 anni usa le sigarette elettroniche quotidianamente, e quasi uno su 4 (25%) ritiene che i prodotti siano “innocui” e che “non diano dipendenza“. E’ quanto emerge dal terzo sondaggio ‘National Cancer Opinion Survey’ dell’American Society of Clinical Oncology (Asco). L’indagine evidenzia che quasi 3 giovani su 10 pensano che le e-cig ...

Omicidio Ragusa - Antonio LoGli patteggia un anno per falso : patenti senza visita medica : Logli ha patteggiato un anno per il reato di 'falso idoelogico' commesso come responsabile dell'Autoscuola Futura, la scuola guida un tempo gestita dalla moglie Roberta Ragusa. Logli è accusato avrebbe rilasciato nuove patenti senza visita medica. Accusato dello stesso reato anche il padre Valdemaro, che si difenderà nel processo con rito ordinario. Dal 10 luglio Logli è in carcere per l'Omicidio di Roberta Ragusa.Continua a leggere

Ciclismo - MedaGliere Mondiali 2019 : Italia terza con tre podi - USA al comando : Si stanno svolgendo i Mondiali 2019 di Ciclismo nello Yorkshire (Gran Bretagna). Una manifestazione in cui i migliori corridori del mondo si sfidano per conquistare l’ambita maglia iridata nelle diverse specialità. Si parte con la grande novità di questa edizione, la cronometro a squadre mista, spazio poi alle cronometro individuali e alle prove in linea delle categorie Juniores, Under23 ed Elite. L’Italia vuole recitare un ruolo da protagonista ...

USA - appello deGli esperti : “Non demonizzare le sigarette elettroniche” : Parte dalla capitale politica degli Usa, Washington, l’appello per “non demonizzare” il settore delle sigarette elettroniche e quello dei prodotti a tabacco riscaldato che “hanno permesso negli ultimi anni di salvare milioni di americani riducendo i danni per la salute“. Lo hanno ribadito gli esperti che oggi hanno aperto a Washington il Gtnf 2019, Global Tabacco e Nicotine Forum. Una edizione quest’anno molto attesa per ...

Gli Stati Uniti hanno accusato il regime siriano di aver condotto un attacco al cloro nella provincia di Idlib - a maggio : Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha accusato il regime del presidente siriano Bashar al-Assad di aver condotto un attacco al cloro nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, lo scorso maggio. Pompeo ha detto che l’attacco «ha

«Hustlers» - chi è la spoGliarellista che ha ispirato il personaggio di Jennifer Lopez (e ora vuole farle causa) : Jennifer Lopez potrebbe vincere il suo primo Oscar per Hustlers , un film in cui interpreta una spogliarellista che, per sopravvivere alla crisi economica, decide di coinvolgere le sue colleghe in un piano per frodare i loro clienti. Si tratta di fiction, ma dietro al personaggio di Jennifer Lopez ci sarebbe una vera spogliarellista (Samantha Barbash, ndr) che sostiene che la cantante "Sostanzialmente ha rubato la mia storia" . ...