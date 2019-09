Emma Marrone esce dall’ospedale | “Dura ma è andata” Sui social spopola #forzaEmma

Emma Marrone - Elena Santarelli a Italia Sì : "Il suo gesto quando mio figlio si ammalò di cancro" : "quando mio figlio Giacomo era malato ho chiesto a Emma Marrone di venire in ospedale a cantare per i bambini. Lei mi ha detto subito sì: non ci ha pensato un secondo". Elena Santarelli, ospite di Marco Liorni a Italia Sì, su Raiuno, ha parlato della cantante che è stata operata in questi giorni e c

Emma Marrone vince contro la malattia - sfogo dopo l'operazione : 'Un bacio a chi lotta' : Emma Marrone torna nuovamente sui social a distanza di una settimana dall'annuncio del suo ritiro per un po' di tempo dalla scena musicale. La scorsa settimana, infatti, la cantante salentina aveva fatto preoccupare tantissimo tutti i suoi fan, rivelando sui social che per un periodo di tempo avrebbe dovuto assentarsi dalle scene per curare un problema di salute. Immediata la reazione dei fan, preoccupati per lo stato di salute di Emma, la quale ...

Emma Marrone - il gesto commovente di Alessandra Amoroso ad ‘Amici Celebrities’ : Dopo l’annuncio della pausa forzata dalla musica per risolvere un problema di salute, Emma Marrone è tornata su Instagram con una bella notizia. Otto giorni fa aveva detto di essere pronta a combattere e anche per tranquillizzare tutti i suoi fan aveva scritto: “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”.\\Promessa ...

Amici Celebrities 2untata/ Diretta - eliminati e ospiti : Emma Marrone protagonista : Amici Celebrities: eliminati, anticipazioni e Diretta 2a puntata 28 settembre. Concorrenti e giudici di Amici celebrity. ospiti Alessandra Amoroso e Irama.

"E' stata dura - ma è andata!" : la gioia di Emma Marrone dall'ospedale e una dedica ai fan : "Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre" ha scritto la cantante pugliese che pochi giorni fa aveva annunciato un allontanamento forzato dalle scene per motivi di salute. "Piango di gioia, vi voglio un mondo di bene", ha scritto

Emma Marrone rompe il silenzio : «È stata dura ma è andata» : «Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre. E' stata dura...ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non...