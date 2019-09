Ciclismo | Mondiali 2019 in tv | su che canale vedere la gara maschile gratis e in chiaro

Fonte : oasport

(Di sabato 28 settembre 2019) Domani (domenica 29 settembre) si correrà la prova in linea Elitedeidi. La rassegna iridata nello Yorkshire (Gran Bretagna) si chiuderà con lapiù attesa, in cui i migliori corridori del mondo si sfideranno nei 280 km con partenza da Leeds e arrivo ad Harrogate per conquistare la maglia iridata, che lo scorso anno è andata sulle spalle dello spagnolo Alejandro Valverde. Un percorso che presenta un lungo tratto in linea, in cui si affronteranno tre salite: Cray (3,9 km al 4,3%), Buttertubs (5,7 km al 5,2%) e Grinton Moor (4 km al 5,3%). Poi a 96,8 km dal traguardo si entrerà nel circuito finale di Harrogate, con sette giri da 13,8 km da percorrere. Un tracciato tecnico e duro, nel quale ci sarà selezione e potrebbe esserci un’azione in solitaria, oppure uno sprint ristretto. I corridori più attesi al via saranno l’olandese Mathieu van der Poel, il ...

RaiSport : Arriva un'altra medaglia d'oro da #Harrogate! Nella gara in linea Under 23 @SamueleBattist3 arriva secondo in volat… - Gazzetta_it : #ciclismo #Mondiali #yorkshire2019 Under 23, squalificato Eekhoff, Battistella è d’oro - SkySport : ? #UltimOra #Ciclismo ?? Mondiali, #Battistella oro nella gara in linea Under 23 ???? All'azzurro la vittoria dopo squ… -