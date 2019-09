Tatuaggi | sostanze potenzialmente pericolose in 22 campioni di inchiostro su 100

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Gli elementi che compongo gli inchiostri per, come spiegato in uno studio pubblicato su Nature, migrano all’interno del corpo. Per questo i controlli sui prodotti usati sono fondamentali. Da un servizio nazionale del Nas è emersa la presenza ditossiche o cancerogene in alcuni. I carabinieri hanno controllato 117 aziende del settore, come centri dio, importatori, produttori e distributori nazionali di pigmenti, prelevando 100di inchiostri pero, poi inviati ai laboratori per la ricerca dichimiche, quali ammine aromatiche e idrocarburi policiclici aromatici (Ipa). Le analisi, svolte dal laboratorio accreditato dell’Arpa Piemonte1, hanno rilevato la non conformità di 22per presenza sopra i limiti di legge delle, consideratetossiche o cancerogene. A seguito dei risultati, ...

