Poltrone o ideali? Nel M5S la rivolta degli ingenui o degli ipocriti?

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 27 settembre 2019) “Buongiorno Presidente!” ha detto Alessandro Di Battista a Giuseppe Conte, ironizzando sullo stupore del premier per la scissione di Renzi. Ecco, parafrasando Dibba, si potrebbe dire “Buongiorno ribelli!” a tutti quelli che solo oggi si sono accorti che, in sei anni e passa di vita parlamentare, il MoVimento 5 Stelle ha cambiato pelle. A chi, ad esempio, solo oggi si accorge che uno non vale uno, ma alla fine c’è sempre bisogno di un capo politico che decida e ci metta la faccia. A chi solo oggi si accorge che senza alleanze, a livello nazionale e locale, non vai da nessuna parte. A chi solo oggi si accorge che compromesso non è una parolaccia. Ma l’unica via di mezzo possibile tra l’avere tutto e il non avere nulla.Ebbene, con ladei senatori nei confronti di Di Maio si è scoperto che veramente nei 5 Stelle ci sonocosìda aver vissuto con la testa tra ...

GVNVNCR : @ChiodiDonatella @Storace La storia è piena di persone che pensavano di cambiare il mondo ma il mondo poi ha cambia… - kontross : E che poteva dire ?? Che Renzi le garantisce la poltrona? Che non gli fa restituire metà dei soldi ?? Che ideali vo… - InusualeLo : @francescopi91 Purtroppo in un Mondo dove la politica è stata ridotta a commercio di poltrone, oltre a ideali nobil… -