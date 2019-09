Frostpunk | Console Edition arriva il prossimo mese su PS4 ed Xbox One

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 27 settembre 2019) Attraverso un comunicato stampa, 11 bit studios ha annunciato che, lo strategico ambientato in un mondo completamente ghiacciato, arriverà su PlayStation 4 edOne a partire dall'11 ottobre., il nuovo titolo pubblicato dai creatori di This War of Mine, è un gioco in cui bisogna garantire la sopravvivenza di una società dove il calore è di vitale importanza e ogni decisione ha un prezzo da pagare. In un mondo completamente ghiacciato, alcune persone sviluppano una tecnologia a vapore in grado di contrastare il freddo più estremo. Voi avrete il compito di edificare l'ultima città sulla faccia della Terra e assicurarvi che i cittadini sopravvivano.Spesso l'efficienza e la gestione ottimale delle risorse entreranno in conflitto con l'empatia e le capacità decisionali. La maggior parte del tempo andrà investita nella gestione della città ma, a un certo punto, esplorare ...

