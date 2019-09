F 1 | GP di Russia - Nelle Libere 2 | Verstappen detta il ritmo

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 27 settembre 2019) Nella seconda sessione di provedel GP di, Charles Leclerc e Maxsono rimasti i protagonisti assoluti, ma questa volta a parti invertite. L'olandese della Red Bull è riuscito a ottenere il giro più veloce della sessione, fermando il cronometro sull'1:33.162, staccando di tre decimi la Ferrari del monegasco. Un po' più staccate, con oltre mezzo secondo di ritardo, troviamo le due Mercedes di Bottas e Hamilton, mentre Sebastian Vettel non è andato oltre il quinto tempo, con un secondo di ritardo dalla vetta.Ferrari a due facce. In questa seconda parte delle provedi Sochi si è lavorato, come di consueto, sia sulle performance in qualifica che sulla configurazione di gara, con alto carico di carburante. Leclerc è apparso a proprio agio fin dalle prime battute oggi e la SF90 si è confermata competitiva in tutte le situazioni. Allo stesso tempo, però, Vettel ...

