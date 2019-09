Cuffie gaming | le migliori da comprare

Razer annuncia le Cuffie gaming Nari Ultimate per Xbox One : Razer™, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Razer Nari Ultimate per Xbox One – le prime cuffie gaming al mondo con tecnologia aptica pensate per Xbox One. Basate sull’aptica intelligente HyperSense di Razer, le Nari Ultimate per Xbox One offrono percezione posizionale potenziata e immersione nel gioco senza precedenti. Razer HyperSense integra l’aptica di Lofelt™, azienda leader tedesca ...