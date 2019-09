Casa infestata dai ragni | un nido di esemplari di falsa vedova nera terrorizza una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2019) Più di trenta”, tra cucina, soggiorno, camera da letto, e un’intera famiglia finisce all’ospedale. Kate Leverett, una signora di Norwich in Inghilterra, ha raccontato la sua storia ai tabloid britannici. La donna si è accorta casualmente della presenza degli aracnidi nella sua abitazione dopo che per un’intera giornata il prurito e gonfiore sulla natica dovuto ad una presunta puntura di insetto è diventato dolore insopportabile. Giunta al pronto soccorso le hanno diagnosticato gli effetti del morso di un ragno. Nel frattempo il marito, corso a, ha scoperto undie oltre una trentina di, tra grandi e piccoli, scorrazzare tra la porta di case e le finestre. Anche i due figli sembrerebbero essere stati morsi da questa tipologia di ragno, effettivamente velenoso ma non tale da portare a gravi conseguenze per l’uomo. La signora ha infatti ...

