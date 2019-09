Turchia | scossa di terremoto di 5 8 a Istanbul

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 26 settembre 2019) Marco Della Corte Paura presso la capitale turca per unadidi 5.8, disposte evacuazioni dalla città, l'epicentro è stato identificato presso il mar di Marmara Unadidi 5.8 si è verificata in data 26 settembre 2019 a, in. Secondo quanto riportato dalla protezione civile locale, laha avuto un epicentro di 7 chilometri di profondità nel mar di Marmara al largo di Silivri, nella periferia europea della capitale turca, sita sul Bosforo. Come riportato da diversi post condivisi sui social, sono stati evacuati diversi palazzi. Numerosi i blackout telefonici, misti al panico scatenatosi nelle strade. Ladidi 5.8 si è sentita in gran parte della. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah L'evento sismico ha provocato momenti di paura e terrore tra gli abitanti di. In verità, in data 25 ...

