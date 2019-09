Treni più ecologici | prossima fermata EXPO Ferroviaria 2019

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019) La salvaguardia dell’ambiente passa anche da una riduzione del consumo energetico da parte die metropolitane. Risparmio di energia e diminuzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera sono i grandi obiettivi di MyRailS, il progetto di ricerca europeo, coordinato dall’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), che ha sceltoper presentare i risultati dei suoi primi due anni di lavoro. Dopo il workshop tenutosi lo scorso 21 febbraio a Napoli, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, il confronto con gli stakeholder continua quindi per MyRailS, il cui nome per esteso è “Metrology for Smart Energy Management in Electric Railway Systems”. Una gestione “smart” dell’energia è infatti la chiave per rendere più efficiente il trasporto su treno e metropolitana e diminuire i consumi. La metrologia, cioè la scienza delle misure, offre il proprio contributo ...

