Stadio San Siro | Milan e Inter sulla stessa lunghezza d’onda | le indicazioni di Scaroni e

Calcio - anelli o cattedrale? Ecco i due progetti per nuovo Stadio di San Siro. I video di presentazione : I due club, Milan e Inter, hanno presentato questa mattina i due progetti candidati a sostituire lo stadio Meazza di Milano. Il primo è caratterizzato da due anelli che si intrecciano e che, come ha spiegato l’architetto statunitense David Manca, rappresentano Inter e Milan, “rivali ma unite nel progetto”.Un impianto ovale in stile classico, su cui dominano appunto i due anelli, con la possibilità di ...

Nuovo Stadio di San Siro : ?i due progetti in corsa : Il primo progetto è firmato dallo studio di architettura americano Populous, che ha seguito il Nuovo stadio di Wembley e lo stadio del Tottenham, il secondo da Manica Architecture-Sportium, con l'architetto David Manica. Escluse quindi le proposte di Hok e di Stefano Boeri, che tra le altre cose a Milano ha ideato il Bosco Verticale

NUOVO SAN SIRO - Stadio INTER-MILAN/ Diretta streaming video : via alla presentazione : NUOVO San SIRO, STADIO Inter e Milan: Diretta video streaming, la presentazione comincia, sono due i progetti finalisti per il NUOVO STADIO.

Calcio - Milan e Inter presentano i progetti per il nuovo Stadio e l’area di San Siro : segui la diretta : A.C. Milan e F.C. Internazionale Milano presentano i progetti selezionati per il nuovo stadio dei Club e i piani per la riqualificazione dell’area di San Siro. segui la diretta L'articolo Calcio, Milan e Inter presentano i progetti per il nuovo stadio e l’area di San Siro: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nuovo San Siro - Stadio Inter e Milan/ Diretta streaming video : la storia del Meazza : Nuovo San Siro, stadio Inter e Milan: Diretta video streaming presentazione. Il promoter Claudio Trotta storce il naso per la questione musica

NUOVO SAN SIRO - Stadio INTER E MILAN/ Diretta video streaming presentazione : NUOVO San SIRO, STADIO INTER e MILAN: Diretta video streaming presentazione. Il promoter Claudio Trotta storce il naso per la questione musica

Nuova illuminazione LED firmata Disano per lo Stadio Ferraris : Lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova è uno degli impianti sportivi che ha fatto la storia del calcio italiano. Inaugurato nel 1911 nel quartiere Marassi, nel 1933 fu intitolato a Luigi Ferraris capitano del Genoa, caduto nella Prima Guerra Mondiale. È il più antico stadio italiano per il calcio ancora funzionante. Nel corso degli anni […] L'articolo Nuova illuminazione LED firmata Disano per lo stadio Ferraris è stato realizzato da Calcio ...

Vetro e guglie per lo Stadio di San Siro : ecco il video del progetto Populous : Lo studio di architetti statunitensi ha svelato in un video la riqualificazione dell’area di San Siro. Giovedì 26 settembre la presentazione ufficiale dei due progetti in gara

Nuovo Stadio San Siro - Milan e Inter sveleranno il 26 settembre i due progetti rimasti in corsa : Presso il Politecnico di Milano-Bovisa, le due società sveleranno i due progetti rimasti in corsa per il Nuovo Stadio di San Siro Milan e Inter fanno sul serio e, il prossimo 26 settembre presso il Politecnico di Milano-Bovisa, sveleranno i due progetti rimasti in corsa per la costruzione di un Nuovo Stadio a San Siro. Spada/LaPresse Questo il comunicato diramato nella giornata di oggi: ‘Il 26 settembre A.C. Milan S.p.A. (Milan) e ...

Sala : “Immaginate che tristezza San Siro vuoto e a 100 metri il nuovo Stadio illuminato” : A margine della conferenza per gli 80 anni dell’Ospedale Niguarda di Milano il sindaco Sala è tornato a parlare dell’ipotesi di costruire un nuovo stadio accanto al Meazza. Ovvero dell’idea che hanno Inter e Milan. “Dire “facciamo uno stadio nuovo e lasciamo lì San Siro”, ecco, questo secondo me è sbagliato. Immaginate la tristezza di San Siro vuoto con le luci, l’attenzione e tutta la visibilità sull’altro stadio che sta ...

Sala : «Nuovo Stadio vicino a San Siro è sbagliato» : L’ipotesi di mantenere due stadi a Milano, con il Meazza da un lato e una nuova struttura costruita dai due club di calcio della città dall’altro, non convince il sindaco Beppe Sala. Il primo cittadino milanese ha ribadito il proprio pensiero, seppur conscio della necessità di ascoltare entrambe le società. «Dire “facciamo uno stadio nuovo […] L'articolo Sala: «Nuovo stadio vicino a San Siro è sbagliato» è stato realizzato da Calcio ...

Stadio San Siro - la situazione e le ultime reazioni : da Antonello a Barberis : “Avanti compatti sul nuovo Stadio? Assolutamente, sempre”. Sono le importanti dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, al termine dell’incontro sul nuovo San Siro con i capigruppo dei partiti in Consiglio Comunale. “L’incontro e’ andato molto bene. Noi siamo sempre ottimisti, anche il Milan, lavoriamo sempre insieme”, ha aggiunto. Poi sono arrivate ...

Stadio San Siro - Inter e Milan in Comune per discutere il progetto : Inter e Milan si confrontano con il Comune sul nuovo San Siro. E’ infatti cominciato l’incontro tra l’ad nerazzurro Alessandro Antonello, il presidente rossonero Paolo Scaroni e i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio comunale. Un vertice il cui obiettivo è quello di fare “domande e richieste alle squadre e raccogliere tutte le informazioni necessarie per assumere una decisione nell’Interesse della ...

“Il nuovo Stadio San Paolo è bello - ma i disservizi non sono scomparsi” : Due lettori abbonati al San Paolo in curva B scrivono a Repubblica Napoli. bello il nuovo stadio, dicono, ma i disservizi per i tifosi sono evidenti. Antonio Esposito e Mario Mellone lodano il colpo d’occhio regalato dal San Paolo tirato a lucido ma denunciano gli intoppi relativi alla possibilità introdotta dal Napoli di cedere l’abbonamento per cinque partite. “Un amico ha provato a trasferire il biglietto ad un altro amico, ma ...