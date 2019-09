MotoGp – Futuro Zarco | la Yamaha si è fatta avanti? La verità di Lin Jarvis

MotoGp – Crutchlow guarda al futuro - Cal pensa al ritiro? “Non sono come Valentino Rossi - ma…” : Cal Crutchlow analitico e sincero: le parole del britannico della LCR sul futuro in MotoGp Ancora una settimana di stop e poi i piloti della MotoGp torneranno protagonisti in pista: i campioni delle due ruote si sfideranno a Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In attesa di scoprire chi vincerà a Misano e qualche casco indosserà Valentino Rossi, a far discutere sono le affermazioni di Crutchlow riguardanti il suo ...

MotoGp - il direttore tecnico della Honda svela : “il futuro di Lorenzo? Ecco cosa accadrà a breve…” : Il direttore tecnico di HRC ha parlato del futuro di Lorenzo, ammettendo come la Honda rimarrà al fianco del maiorchino in questo duro periodo E’ una stagione alquanto negativa per Jorge Lorenzo che, tra infortuni e cattive prestazioni, è rimasto ai margini del Mondiale 2019 di MotoGp. Alessandro La Rocca /LaPresse La Honda però non sembra decisa a mollare il proprio pilota, continuando a lavorare per permettergli di tornare ai ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello risponde ai fan sui social : dalle gare di Valentino Rossi al futuro da madre in carriera [FOTO] : Francesca Sofia Novello sicura di se stessa: la bella modella non vuole dipendere dal suo uomo, le risposte ai fan della fidanzata di Valentino Rossi La MotoGp si prende una settimana di pausa dopo lo spettacolo del Gp della Gran Bretagna, dove ha trionfato al fotofinish un eccezionale Alex Rins, che ha beffato sul traguardo Marc Marquez. Domenica non troppo soddisfacente invece per Valentino Rossi a Silverstone, che dopo il secondo posto ...

MotoGp - Mondiale 2019 : con il titolo già nelle mani di Marquez - le ultime 7 gare saranno un test verso il futuro : Messo in archivio il Gran Premio di Gran Bretagna 2019, il Mondiale MotoGP si prende due settimane di pausa e prepara armi e bagagli in vista della tappa di Misano di metà settembre. Il campionato ha scritto 12 pagine della propria storia, ne rimangono 7, compreso il poker di appuntamenti dall’altra parte del mondo e, con il titolo già ampiamente nelle tasche di Marc Marquez cosa dobbiamo aspettarci da questo finale di annata? Il campione ...

MotoGp – Zarco sincero dopo la rottura con KTM : “futuro? Potrei essere un pilota test - ma solo per…” : Zarco ed il suo futuro dopo la decisione di dire addio alla KTM: le parole a Silverstone del pilota francese Weekend di gara interessantissimo a Silverstone: i piloti della MotoGp non vedono l’ora di tornare in pista sul circuito britannico dopo la cancellazione dello scorso anno ed i lavori di riasfaltatura. Quello della Gran Bretagna è un weekend di gara importantissimo anche per il ritorno in pista di Jorge Lorenzo dopo il lungo ...

MotoGp – Un futuro a quattro ruote per Dovizioso? Il ducatista non ha dubbi : “dico che…” : futuro a quattro ruote per Dovizioso? La risposta del forlivese della Ducati non lascia dubbi I piloti della MotoGp si godono una settimana di pausa dopo le fatiche dell’Austria e prima di Silverstone. In vista della gara inglese, se c’è chi si allena in bicicletta per recuperare al 100% la condizione fisica e chi invece si concede un po’ di relax con i propri cari, c’è anche chi continua a vivere emozioni in ...

MotoGp – Il futuro di Dovizioso lontano dalla Ducati? La verità del manager Battistella : Il manager di Andrea Dovizioso mette in chiaro le cose sul futuro del forlivese in Ducati: la verità di Simone Battistella Nelle ultime settimane si è tanto parlato di rumors di mercato nel mondo della MotoGp. In particolar modo l’attenzione è stata posta su Jorge Lorenzo e sul suo possibile ritorno in Ducati dopo un inizio difficile in Honda. Bisogna tenere d’occhio però anche Andrea Dovizioso, che non sembra intenzionato a ...

MotoGp - i mugugni di Andrea Dovizioso. Mondiale ormai sfumato e Ducati che pensa a Lorenzo : nubi sul futuro del forlivese : Il rientro dalle vacanze estive non è stato dei migliori per Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP di Repubblica Ceca e ora si trova a ben 63 punti di distacco da Marc Marquez, trionfatore a Brno e ormai dominatore della stagione. Il forlivese cercherà di invertire la rotta in occasione del GP d’Austria che si corre in questo weekend ma non sarà semplice battere il Campione del Mondo e provare a tenere ...

Motomondiale - mercato 2020 : tutte le trattative e gli affari di MotoGp - Moto2 e Moto3. Alex Marquez a caccia di una sella nella top class - incertezza sul futuro di Lorenzo : Il Motomondiale 2019 è ormai entrato nel vivo dopo la pausa estiva con il doppio appuntamento Brno-Spielberg e, come di consueto, ci si comincia già a proiettare alla prossima stagione con le ultime trattative di mercato per completare la line-up dei piloti per il 2020. Partiamo dalla Ducati, che ha già ufficializzato la conferma per il prossimo anno nel team ufficiale della coppia italiana formata da Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, ...

VIDEO MotoGp - il futuro dell’Academy di Valentino Rossi. Uccio : “Vediamo se ci sono talenti meritevoli di entrare” : Alessio Salucci, meglio conosciuto come Uccio, si è soffermato sul futuro dell’Academy di cui tiene le redini insieme al grandissimo amico Valentino Rossi. In un’intervista concessa a Sky ha parlato dei potenziali nuovi talenti: “Stiamo valutando e guardando se c’è qualche talento meritevole di entrare nell’Academy ma se non ci sono non ci sono. Non dobbiamo per forza riempire un buco. Anzi, abbiamo visto che se ci ...