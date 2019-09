LIVE Varese-Sassari | Serie A basket in DIRETTA | inizia il cammino dei ragazzi di Pozzecco!

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.07 Questa sera inizierà la corsa dei Vicecampioni d’Italia guidati da coach Gianmarco Pozzecco. Indimenticabile la sfida di finale scudetto dello scorso anno contro Venezia. 20.03 La sfida di questa sera è valida come prima giornata del campionato italiano diA 2019-20. 20.00 Buona sera e benvenuti allatestuale di Openjobmetis-Banco di Sardegna. Il programma della sfida Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale del match della prima giornata giornata diA di2019-20 che vede fronteggiarsi Openjobmetise Banco di Sardegna. Quella di questa sera è una partita speciale per coach Gianmarco Pozzecco che con la maglia diha vinto tutto e sicuramente oggi si vedrà la sua emozione dipinta sul volta entrando nel palazzetto. Il tecnico si ...

zazoomnews : LIVE Varese-Sassari Serie A basket in DIRETTA: trasferta insidiosa per i sardi - #Varese-Sassari #Serie #basket - Pianeta_Basket : LIVE Lega A - Pallacanestro Varese vs Banco di Sardegna Sassari - Achabspa : Perché dovresti prendere in considerazione le soluzioni @Datto? Te lo spiega Giorgio Micali, Chief of Technology… -