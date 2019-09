LIVE Slovenia-Polonia 1-0 | Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA | padroni di casa

Fonte : oasport

(Di giovedì 26 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-11 Diagonale in extra-rotazione, pallavolo di altissimollo. 12-11 Non passa il servizio di Pajenk. 12-10 Stern va a segno da seconda linea, non poteva sbagliare senza muro. 11-10 Leon prende l’ascensore e passa sopra il muro a tre, mamma mia.. 11-9 Si spegne in rete la battuta di Bieniek. 10-9 Out il servizio di Stern. 10-8 Parallela ai limiti del possibile per Cebulj, ma la chiave vincente è la difesa, che permette poi il contrattacco. 9-8 Bene Bieniek al centro, primo tempo imprendibile. 9-7 Ace di kozamernik, le sue battute sono una vera e propria spina nel fianco. 7-7 Palla piazzata di Kubiak, il numero 13 ha una capacità innata nel giocare con le mani del muro avversario. 7-6 Block-out di Uranut, che però poi sbaglia al servizio. 6-5 Ace di nowakoski, che sta giocando una partita molto opaca 6-4 Konaski è ...

zazoomblog : LIVE Slovenia-Polonia 0-0 Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: campioni del mondo favoriti i padroni di casa… - OA_Sport : LIVE Slovenia-Polonia 16-18, Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: è battaglia all’ultimo sangue! - zazoomnews : LIVE Slovenia-Polonia 0-0 Semifinale Europei volley 2019 in DIRETTA: si parte a Lubiana adrenalina alle stelle! -… -