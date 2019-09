Di Maio | “So che c’è chi non è d’accordo con la mia linea | ma ho l’80% del consenso nel

Di Maio su migranti : “soluzione politica - no all’uso della forza” : Di Maio su migranti: “soluzione politica, no all’uso della forza” Di Maio esordisce come ministro degli Affari Esteri accompagnando il premier Giuseppe Conte all’ONU. Il tema centrale è stato il riscaldamento globale. Il discorso della giovane attivista Greta è stato molto discusso e il tema si conferma di assoluta centralità per l’agenda politica mondiale. A margine dell’assemblea alle Nazioni Unite, Di Maio si è fermato ...

Zingaretti : “Sono vincolato da un impegno con il Colle - ma Di Maio non tiri la corda” : Il sospetto Dem: i grillini vogliono far saltare tutto per ottenere una scissione e andare al voto con Salvini

Crisi - Di Maio : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la nave” : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani” ha concluso L'articolo Crisi, Di Maio: “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la ...

Di Maio incontenibile contro la LEGA : “Sono STUFO! non si può andare avanti…” (VIDEO) : Luigi Di Maio appare in una diretta FB esprimendo tutta la sua stanchezza contro la LEGA di Salvini e lancia un appello: “Sono stufo…” «Capisco che si attacchi il M5s per fare notizia e coprire le inchieste sui finanziamenti alla LEGA, ma questa è una falsità. È un attacco grave che io non posso permettere. … Continue reading Di Maio incontenibile contro la LEGA: “Sono STUFO! non si può andare avanti…” ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Sono stanco di litigare. Scriviamo insieme la manovra e continuiamo a cambiare il Paese” : “Io sono stanco di litigare. E così la pensano anche tutti gli italiani che incontro ogni giorno”: parola di Luigi Di Maio che, in un’intervista al Corriere della Sera, ha commentato così il rapporto con l’alleato di Governo Matteo Salvini alla vigilia di una settimana che si preannuncia campale per la tenuta dell’esecutivo gialloverde in virtù dell’arrivo al Senato del Decreto sicurezza bis, delle mozioni ...

Di Maio : “Sono stanco di litigare” : Roma, 3 ago. (AdnKronos) – “Le dico con grande onestà una cosa, così spegniamo subito che sono state alimentate sui giornali: io sono stanco di litigare. E così la pensano anche tutti gli italiani che incontro ogni giorno”. Intervistato dal ‘Corriere della Sera’, il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, parla dei rapporti con l’alleato Matteo Salvini.“Il M5S non ha paura di governare, ...

Gozi - Di Maio : “Sarà consigliere di Macron? Valutare se togliergli la cittadinanza”. E lui : “Sorpreso - come siamo caduti in basso” : Non solo l’accusa di “alto tradimento”, ma anche la proposta di “togliergli la cittadinanza”. L’impegno in Francia di Sandro Gozi, ex sottosegretario Pd agli Esteri nei governi Renzi e Gentiloni, continua a far discutere. Dopo l’attacco di Stefano Buffagni e della Lega, anche Luigi Di Maio se la prende con Gozi definendo “inquietante” che un ex componente dell’esecutivo italiano abbia ...