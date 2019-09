Tumore alle ovaie | cos' è La neoplasia di cui soffre Emma Marrone | sintomi e cure

Andria - Monica estetista dal cuore d’oro : tatua gratis le ciglia alle donne malate di Tumore : 43enne, sposata e mamma di un bimbo, Monica Schiraldi, offre i suoi trattamenti alle donne che hanno perse le sopracciglia a seguito di un trattamento chemioterapico. E fa un appello ai colleghi: "Mi piacerebbe molto se si creasse una squadra di ‘volontari’ della bellezza, professionisti al servizio delle donne colpite dal cancro”.Continua a leggere

Luis Enrique - morta a 9 anni la figlia dell'ex allenatore della Roma : «Xana ha combattuto 5 mesi contro il Tumore». Tweet di Pallotta : L?ex allenatore della Roma Luis Enrique ha annunciato su Twitter la morte di sua figlia Xana affetta da un tumore alle ossa che l?ha costretta a cure specialistiche negli ultimi...

Svolta nella lotta contro il Tumore al seno e alle ovaie : individuata una molecola in grado di uccidere le cellule malate : Svolta nella lotta contro il tumore al seno e alle ovaie, in particolare contro quelli causati da una mutazione ereditaria del gene Brca1 (meglio conosciuto come ‘gene Jolie‘), come quelli del seno e dell’ovaio. Uno studio, a opera dei ricercatori dell’Università del Texas a San Antonio e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences, ha individuato un nuovo modo per fermare i tumori ...

Addio a Nadia Toffa - dal debutto alle Iene alla battaglia pubblica contro il Tumore : Quattro anni di gavetta nelle tv locali, poi il grande salto nella trasmissione di Italia Uno, dove firma alcune delle...