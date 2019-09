Tagadà | gli influencer fanno litigare Michele Mirabella e Daniela Collu | Ci

Fonte : blogo

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Uno scontro televisivo, ma forse sarebbe meglio definirlo uno scontro tra generazioni.litigano anel corso di un dibattito tutto dedicato agli.Si parte da Chiara Ferragni, per poi scendere nel sottobosco delle stare del web e, come si può facilmente immaginare, il conduttore di Raitre storce il naso: “Sono preoccupato per la società di domani. Prima diventavano famosi facendo qualcosa, ora prima influenzano e forse diventano famosi. Magari diventano anche utili, ma ho dei dubbi”. Laascolta in rigoroso silenzio, poi però sferra l’attacco:, gli: "Ci preferite disoccupati ma con 45 lauree" (Video) pubblicato su TVBlog.it 25 settembre 2019 18:53.

La7tv : #tagada Sveva Casati Modignani: 'Quello degli immigrati è uno dei problemi: c'è il problema del lavoro, dell'adegua… - La7tv : #tagada La direttrice di @EuromediaR Alessandra Ghisleri enuncia gli ultimi dati sulla fiducia degli italiani nel g… - falcions85 : A Tagadà battibecco tra Michele Mirabella e Daniela Collu per 'colpa' degli influencer. Il conduttore: 'Sono preocc… -