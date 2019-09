La casa comune Pd-M5S è già a buon punto

È il momento di una casa comune per la sinistra : ecologista - progressista e femminista : Per mesi abbiamo visto piazze piene e partiti vuoti. Ora bisogna organizzare una proposta nuova. La proposta dell'ex eurodeputata Matteo Renzi, storia dell'uomo nuovo finito a vivacchiare nella palude"

Scuola chiusa per topi - 280 alunni a casa. Il Comune di Napoli : “Immediatamente chiamata l’Asl” : Scuola chiusa per topi. Succede al 68esimo circolo didattico Rodinò Salvemini a Barra, Napoli. Ieri mattina mamme e bambini hanno trovato i cancelli dell’edificio sbarrati per un intervento di derattizzazione previsto dall’Asl con l’amministrazione comunale. Da giorni ad allarmare le mamme erano proprio i numerosi ratti che gironzolavano nel giardino diventato una vera e propria giungla. A creare problemi sembra essere stato proprio lo spazio ...

Perché dico no a una casa comune con il M5S : Circa un mese fa iniziava il percorso, per certi versi sorprendente, che ha dato vita al governo PD/M5S. in un breve lasso di tempo, visti i soggetti coinvolti, si sono superati anni di scontri e di fango, soprattutto da parte del PD, e si è dato vita al governo giallo/rosso. Non un governo regolato da un contratto, come il precedente, ma un vero e proprio accordo politico con orizzonte di legislatura. Chi scrive ha espresso, in modo ...

Milano : il Comune lancia il primo bando online per la casa - oltre 400 alloggi disponibili : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Sono 457 gli alloggi pubblici che verranno assegnati a Milano attraverso la piattaforma informatica del Comune. Il bando sarà aperto lunedì 16 settembre e si chiuderà il 2 dicembre. Il candidato troverà tutte le informazioni necessarie alla scelta dell'alloggio: dalla l

Milano : il Comune lancia il primo bando online per la casa - oltre 400 alloggi disponibili : Milano, 13 set. (AdnKronos) – Sono 457 gli alloggi pubblici che verranno assegnati a Milano attraverso la piattaforma informatica del Comune. Il bando sarà aperto lunedì 16 settembre e si chiuderà il 2 dicembre. Il candidato troverà tutte le informazioni necessarie alla scelta dell’alloggio: dalla locazione, alla superficie utile residenziale, alla tipologia del metodo di riscaldamento e fino alla stima delle spese per i ...

Prima casa : l'AdE nega le agevolazioni se si possiede un altro immobile nel Comune : Le agevolazioni fiscali sulla Prima casa non sono fruibili dai contribuenti che possiedono un altro immobile nello stesso Comune del primo, soprattutto se questo secondo immobile è regolarmente affittato in base ad un contratto di locazione debitamente registrato. Questo è il principio di diritto tributario ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n° 378 pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia il 10 settembre 2019. Il quesito ...

Ferrara - il Comune toglie le panchine dal parco ma gli spacciatori si portano le sedie da casa : L'operazione "parchi sicuri" rischia di fallire. I residenti denunciano: "Fino alla settimana scorsa c'erano anche normali cittadini, ora solo spacciatori".

Affittuario del Comune di Roma : "Avere casa davanti Fontana di Trevi? Pago 286 euro - ma c'è tanta umidità" : “La casa a Fontana di Trevi? Pago 286 euro, ma è tanto umida”, a dirlo è Emilio De Lipsis, 74enne Affittuario del Comune di Roma intervistato da Il Messaggero. A chi gli domanda come sia aprire la finestra e trovarsi di fronte la Fontana di Trevi, il fortunato inquilino risponde:Viviamo qui da tanti anni, ci siamo abituati. Pensi che quando abbiamo ospiti, qualcuno si lamenta del rumore dell’acqua [...] ...

La Regione Calabria concede la casa del Forestiero al Comune di Spezzano Della Sila per 10 anni : E’ stata finalmente approvato con delibera di Giunta Regionale di Luglio 2019 il provvedimento che assegna in concessione di comodato

Con accordo comune-Figc nasce a Roma la nuova casa delle nazionali : nasce la nuova "casa delle nazionali" della Federcalcio. La Giunta Capitolina ha approvato il protocollo di intesa tra Roma Capitale

Intesa Figc-Comune di Roma - nasce la “casa delle nazionali” : La Giunta Capitolina, con la Delibera n. 148 immediatamente eseguibile, approvata nella riunione del 30 luglio, ha determinato l’approvazione di un Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) per la definizione di un progetto comune che, valorizzando il complesso immobiliare ‘Salaria Sport Village’, sito in Via San Gaggio 5, […] L'articolo Intesa Figc-Comune di Roma, nasce la “casa delle ...

Il Mattino : trovati a casa di un Lsu del Comune venti nuovi sediolini del San Paolo : Scoperto e anche risolto il furto di circa 20 sediolini del San Paolo. Secondo quanto riporta Paolo Barbuto nell’edizione odierna del Mattino, denuncia è partita dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che si è accorto della mancanza di alcuni sediolini nuovi che non erano stati montati per le Universiadi e attendevano il completamento dei lavori durante l’estate. Sono subito partite le indagini ed è stato ...