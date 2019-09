Fda approva semaglutide l’antidiabetico orale alternativo all’insulina

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 26 settembre 2019) Non è il primo farmaco antidiabeticoma sembra quello più promettente. Il suo prezzo sarà in linea con le terapie iniettabili ma offrirà il vantaggio di poter essere assunto comodamente per bocca. Il farmaco, che ha recentemente avuto disco verde dalla Food Drug Administration (FDA), è, nome commerciale Rybelsus. E’ indicato nei pazienti con diabete tipo 2 ed è il primo agonistadel rettore del GLP-1 (glucagon-like peptide 1), un ormone prodotto dall'intestino che stimola il pancreas a liberare insulina, utile nel controllo della glicemia. Rybelsus: traguardo dopo 10 studi clinici Sono stati necessari 10 studi clinici (programma PIONEER) e la partecipazione di 9.543 pazienti per valutare l’efficacia clinica del. Gli studi hanno messo a confronto l’efficacia del nuovo farmaco con altri tre antidiabetici, SITAGLIPTIN (un inibitore della dipeptidil ...

