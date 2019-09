Eni | Ricci | ' a Gela Bioraffineria con tecnologia avanzata'

Eni : Ricci - 'dopo crisi 2008 chiuse in Europa 27 raffinerie - noi scelto strada riconversione' : Gela, 25 set. (AdnKronos) - "Con la crisi economica del 2008 nella sola Europa sono state chiuse 27 raffinerie, trasformate in depositi il che significa passare da centinaia e migliaia di posti di lavoro a poche decine di posti di lavoro, invece noi di Eni noi abbiamo scelto la strada della riconver

Eni : Ricci - 'in Italia si potrebbero utilizzare i rifiuti senza esportarli' : Gela, 25 set. (AdnKronos) - "In Italia noi importiamo materie prime energetiche, olio e gas, dall'estero pagando molto care queste importazioni e spesso e volentieri non riusciamo a gestire i rifiuti e li esportiamo di nuovo pagando cara questa esportazione di rifiuti. Invece, si potrebbero utilizza

Eni : Ricci - 'Bioraffineria Gela laboratorio importante - sia aggregatore realtà economiche' : Gela, 25 set. (AdnKronos) - "La Bioraffineria di Gela è un laboratorio importante, deve essere anche un catalizzatore, un aggregatore di altre realtà economiche che possono essere portate sul territorio e che possono completare una filiera completa. SI può pensare anche a una collaborazione con la p

Eni : Ricci - 'puntiamo sempre più su rinnovabili e su riduzione emissioni' : Gela, 25 set. (AdnKronos) - "Eni si sta impegnando in tre direzioni diverse: la prima è quella della riduzione delle proprie emissioni per esser sempre più efficienti e impattare sempre di meno sui territori, secondo diversificare le proprie produzioni, non a casa stiamo intensificando sempre di più

Nati due gemelli diversi - uno con i capelli lisci - l’altro con i capelli ricci - gEnitori decidono di fare la prova del DNA e si scopre che i bimbi hanno due papà : Uno strano caso più unico che raro è successo in una piccola città del Vietnam a Hoa Binh. Una donna ha partorito due gemelli molto differenti uno dall’altro. Uno con i capelli lisci, altro con i capelli ricci. Oltre a avere i capelli differenti i bambini avevano altre diversità. I genitori per scrupolo hanno deciso di effettuare il test del Dna. In un primo momento hanno pensato a uno scambio di culla ma poi con i risultati del Dna ...