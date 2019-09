Conte | ‘Accordo con Malta risultato storico’ | Salvini risponde | ‘Sembra una presa in giro’

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il presidente del consiglio Giuseppe, in una recente intervista a Sky Tg24, si è detto molto soddisfatto dell’accordo trovato consul tema dell’immigrazione. ‘E’ unstorico e tutti dovrebbero essere soddisfatti’. Il premier ha inoltre rimarcato la volontà di combattere l' immigrazione clandestina, attraverso delle giuste politiche, ma sempre nel rispetto delle vite umane visto che, chi viene qui dalla Libia a bordo di un barcone lo fa per fuggire da situazioni disperate.ha inoltre invitatoa non essere invidioso delsolo perché non è stato raggiunto da lui....

