Xiaomi potrebbe essere al lavoro su uno smartwatch con Wear OS by Google

Potrebbe esserci il Mi Watch - il primo di Xiaomi con Wear OS : Xiaomi ha sempre fatto un ottimo lavoro con gli accessori indossabili, ormai dovrebbero averlo capito tutti gli amanti del genere. La notizia di un presento Mi Watch, primo smartWatch Wear OS del produttore cinese, dovrebbe fare felici molti dei nostri lettori (almeno quelli a cui piace particolarmente il mondo dei wereable). Stando a quanto riportato dal portale '9to5google.com', presto potremmo assistere alla presentazione di questo prodotto ...

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 potrebbero essere svelati in questa data : Secondo quanto riporta un blog russo, Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 saranno annunciati in Cina il 24 settembre, insieme ad altri dispositivi. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 e MIUI 11 potrebbero essere svelati in questa data proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9S potrebbe arrivare sul mercato con una caratteristica record : Xiaomi Mi 9 5G sarà il secondo smartphone 5G del produttore cinese ad arrivare sul mercato ed il suo lancio è in programma per la metà di settembre L'articolo Xiaomi Mi 9S potrebbe arrivare sul mercato con una caratteristica record proviene da TuttoAndroid.

Chi potrebbe lanciare una sciarpa smart? Xiaomi ovviamente : ecco le immagini : Xiaomi ha brevettato una sciarpa smart che è progettata per eliminare la necessità di regolare manualmente quanto deve stringersi intorno al collo L'articolo Chi potrebbe lanciare una sciarpa smart? Xiaomi ovviamente: ecco le immagini proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe cambiare nome e non chiamarsi così : In attesa della presentazione di Xiaomi Mi MIX 4, Xiaomi potrebbe dover scegliere un nuovo nome per questo suo prossimo smartphone di fascia alta L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe cambiare nome e non chiamarsi così proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 5 è già in lavorazione e potrebbe arrivare nel 2020 : Appena un paio di mesi dopo il lancio di Mi Band 4, Huami già ha iniziato a lavorare sul suo successore, come confermato da Wang Huang, fondatore e presidente della compagnia supportata da Xiaomi, il quale ha anche rivelato che Mi Band 5 potrebbe essere lanciata l'anno prossimo. L'articolo Xiaomi Mi Band 5 è già in lavorazione e potrebbe arrivare nel 2020 proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung : Xiaomi Mi MIX 4 con un sensore principale da 108 megapixel? Non è affatto fantascienza: ci sono voci di corridoio che parlano che sarà proprio lui il primo smartphone a montare il nuovo sensore ISOCELL di Samsung. L'articolo Xiaomi Mi MIX 4 potrebbe sfoderare per primo il nuovo sensore da 108 megapixel di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Chi potrebbe commercializzare un depuratore d’acqua smart? Xiaomi - naturalmente : Dopo una campagna di crowdfunding, Xiaomi lancia Uodi Smart Hot Water Machine, un dispositivo intelligente capace di depurare e scaldare l'acqua: ecco come funziona e quanto costerà. L'articolo Chi potrebbe commercializzare un depuratore d’acqua smart? Xiaomi, naturalmente proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi potrebbe mandare in pensione il codice IMEI e ha già un sostituto : Dato che negli ultimi tempi il codice IMEI è stato più volte al centro di problemi legati alla vulnerabilità, il team di Xiaomi avrebbe pronto un rimedio L'articolo Xiaomi potrebbe mandare in pensione il codice IMEI e ha già un sostituto proviene da TuttoAndroid.

Lo Xiaomi Mi 9 dei sogni potrebbe essere presto realtà - con specifiche tecniche migliori : La connettività 5G continua a diffondersi in tutto il Mondo e i vari produttori di smartphone si preparano a lanciare nuovi smartphone che siano capaci di supportarla, inclusa ovviamente Xiaomi L'articolo Lo Xiaomi Mi 9 dei sogni potrebbe essere presto realtà, con specifiche tecniche migliori proviene da TuttoAndroid.

Certificato uno smartphone Xiaomi : potrebbe essere uno dei nuovi attesi Redmi con cam da 64 MP : Il Chinese Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ha Certificato un nuovo smartphone che potrebbe essere lanciato dal brand Redmi L'articolo Certificato uno smartphone Xiaomi: potrebbe essere uno dei nuovi attesi Redmi con cam da 64 MP proviene da TuttoAndroid.