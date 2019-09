Verona | muore operaio travolto dal cestello della gru

Verona - tampona un’auto e viene sbalzato dalla moto - poi un autobus lo travolge : muore a 39 anni : Drammatico incidente stradale sul Garda. Morris Basso, un uomo di trentanove anni originario di Rovereto e da lungo tempo residente a Malcesine ( Verona ), ha perso la vita dopo essersi prima scontrato col suo scooterone contro un veicolo e poi travolto da un autobus in transito sulla corsia opposta.Continua a leggere

Verona - auto nella scarpata mentre vanno alla festa : Lucia muore a 18 anni - feriti 5 amici : Una vittima e cinque feriti: è il tragico bilancio dell’incidente stradale registrato nella notte in Lessinia. La ragazza che ha perso la vita è Lucia Corradi, 18 anni. Come tutti gli altri giovani rimasti feriti viveva a Bosco Chiesanuova (Verona): il gruppo di amici stava andando a una festa in una malga.Continua a leggere