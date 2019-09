Ninja Theory | Obsidian e inXile sono al lavoro su progetti segreti che

Fonte : eurogamer

(Di martedì 24 settembre 2019) La famiglia degli Xbox Game Studios è cresciuta molto ed è migliorata nell'ultimo anno. Ma vedremo i primi risultati di questi progressi tra qualche mese, come ha suggerito il marketing manager di Xbox Aaron Greenberg durante una recente intervista.Greenberg, in un'intervista con Official Xbox Magazine (via WCCFTech), ha avuto l'opportunità di parlare di alcune "cose ​​segrete" su cui gli sviluppatori appena acquisiti stanno lavorando. L'intervista si è concentrata suEntertainment eEntertainment, in particolare.Alcuni hanno trovato un po' deludente vedere un titolo multiplayer come primo gioco rivelato dadopo l'acquisizione. Molti si aspettavano qualcosa di più vicino a Hellblade. Tuttavia, lo studio sta lavorando su qualcosa di simile per il futuro.Leggi altro...