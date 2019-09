Messina | sbarcati i 182 migranti della Ocean Viking

Ocean Viking a Messina : 182 migranti sbarcati/ Ora la ridistribuzione in 5 paesi Ue : Ocean Viking a Messina : 182 migranti sbarcati . Ora i poveretti verranno ridistribuiti in cinque diversi paesi dell'Unione Europea

Migranti : Messina - giocattoli e palloncini per i bimbi sbarcati dalla Ocean Viking : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - giocattoli e palloncini per i bambini appena sbarcati dalla nave Ocean Viking al porto di Messina. Sono 14 in tutto i minori a bordo della imbarcazione di Msf e Sos Meditarrenee, tra cui un bimbo nato appena 10 giorni fa e i suoi fratellini di un anno e mezzo e tre ann