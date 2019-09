La proposta di Liam Gallagher per combattere la violenza a Londra | “Funghi allucinogeni

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 24 settembre 2019) Dopo l'appello dell'ex Oasis al sindaco diSadiq Khan, ora arriva ladiper debellare la criminalità che infesta la capitale britannica: "Uscite a giocare a calcio e prendete un po' di funghi". La preoccupazione per gli accoltellamenti sul territorio del Regno Unito, recentemente, hanno allarmato anche il fratello Noel, che durante un'intervista ha affermato di aver scelto di vivere in campagna per proteggere l'incolumità dei suoi figli. Ladinon arriva dal solito tweet delirante pubblicato sul social che gli è più caro: il cantautore di Shockwave lo ha dichiarato durante un'intervista rilasciata a Fader, durante la quale è tornato sul tema della sicurezza per i cittadini: "Quando i giovani eravamo noi il mondo non pullulava di iniziative, eppure non si andava in giro ad affettare le persone con il ...

