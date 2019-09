Italia-Canada rugby in tv | quando si gioca e a che ora Programma | streaming e palinsesto

Fonte : oasport

(Di martedì 24 settembre 2019) Per la Coppa del Mondo diin Giappone, precisamente all’Hakatanomori Stadium di Fukuoka, giovedì 26 settembre, alle ore 9.45ne, andrà in scena il secondo match degli azzurri, in vetta alla Pool B dopo la vittoria con bonus offensivo contro la Namibia all’esordio. Nella seconda sfida del torneo iridato gli uomini di Conor O’Shea affronteranno ora il, all’esordio in questa rassegna. Si tratta di un match da vincere a tutti i costi per gli azzurri, per certificare almeno il terzo posto finale nella Pool B, qualificante alla Coppa del Mondo del 2023. Worlde RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la trasmissione su Raidue delle quattro partite della fase a gironi dell’. La direttaè affidata a RaiPlay, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale ...

Federugby : #ITAvCAN, giovedì a Fukuoka nella seconda giornata di #RWC2019 la decima sfida tra #Italrugby e @RugbyCanada #TBT… - Dayana47300916 : RT @Alessia_ing: I clandestini In USA li arrestano In AUSTRALIA li arrestano in CANADA li arrestano In UE ....li MANDANO IN ITALIA #Impeac… - Giampie38272859 : RT @Alessia_ing: I clandestini In USA li arrestano In AUSTRALIA li arrestano in CANADA li arrestano In UE ....li MANDANO IN ITALIA #Impeac… -