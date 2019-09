Incendi in Indonesia | Unicef | 10 milioni di bambini a rischio

In Malesia e in Indonesia sono state chiuse migliaia di scuole per la pessima qualità dell’aria dovuta agli Incendi : In Malesia e in Indonesia sono state chiuse migliaia di scuole – frequentato da almeno 1,7 milioni di studenti – a causa della pessima qualità dell’aria, dovuta ai fumi tossici dovuti agli incendi di alcune foreste a Sumatra e nel

Emergenza Incendi in Indonesia [GALLERY] : In Indonesia sono arrestate quasi 200 persone, sospettate di essere coinvolte in centinaia di incendi che hanno colpito l’arcipelago negli ultimi giorni. Molti dei roghi sarebbero stati innescati deliberatamente per fare posto a piantagioni, in particolare di palma da olio. Migliaia di vigili del fuoco sono al lavoro per combattere le fiamme, che hanno fatto registrate livelli inaccettabili di qualità dell’aria in diverse regioni del ...

Singapore - allarme per qualità dell’aria dopo gli Incendi in Indonesia : tra 7 giorni il Gp di F1 : L’agenzia ambientale del Singapore (National environment agency, Nea) ha certificato, per la prima volta negli ultimi tre anni, “malsana” la qualità dell’aria sul territorio nazionale. L’organismo, che ha riportato una pericolosa concentrazione di particelle pm 2,5, ha invitato la popolazione a “ridurre o portare al minimo l’esercizio fisico all’aperto“, specialmente se “prolungato e ...