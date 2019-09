I 182 migranti a bordo della nave Ocean Viking stanno sbarcando a Messina

Migranti - arrivata a Messina la Ocean Viking con 182 profughi a bordo : Sono cominciate verso le 11 di questa mattina sulla banchina Norimberga del porto di Messina le operazioni di sbarco dei 182 Migranti a bordo dalla Ocean Viking, la nave di Sos...

La Ocean Viking entra in porto : 182 migranti sbarcano a Messina : Mauro Indelicato La nave dell'Ong francese Sos Mediterranée arriva a Messina nelle prime ore del mattino, dopo il via libera di domenica sera da parte del governo italiano. Ma sono tante le incognite politiche che accompagnano l'approdo dei 182 migranti a bordo Sono approdati a Messina nelle prime ore del mattino i 182 migranti a bordo della Ocean Viking, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che nella giornata di domenica ottiene il via ...

